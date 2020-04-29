Haspolat'ta dikkatsizlik kaza getirdi

Bugün saat 10.00 sıralarında Haspolat Çemberinde bir kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“55 yaşındaki Hüseyin Yaşınses yönetimindeki NZ 205 plakalı salon araç sürücüsünün Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kavşakta durmayarak Haspolat Çemberine giriş yaptı.

Bunun sonucunda, o esnada Haspolat istikametinden gelerek öncelik hakkı olduğu için çembere giriş yapan 30 yaşındaki Gazi Haraç yönetimindeki JU 603 plakalı kamyonetin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.”

Kaza sonucu yaralanan JU 603 plakalı araç sürücüsü Gazi Haraç Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haraç’ın ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğu da söylendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kıbrıs Postası