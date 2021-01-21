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Haspolat'ta iğrenç olay

Haspolat’ta meydana gelen çocuğun cinsel istismarı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.K ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Ocak 2021 Perşembe 11:57
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Haspolat'ta iğrenç olay

Haspolat’ta meydana gelen çocuğun cinsel istismarı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.K ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı.

Çebi huzurda bulunan zanlının “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçuna methaldar olduğunu söyledi.

Polis 01-04-17 Ocak 2021 tarihlerinde zanlının çalışmakta olduğu Haspolat ağıllar bölgesinde faaliyet gösteren bir çiftlikte ailesi ile birlikte ikamet etmekte olan 8 yaşındaki erkek çocuğunu, konu çiftlik içerisinde bulunan koğuş içerisine götürerek koğuş içinde söz konusu çocuğun pantolonunu ve kendi pantolonunu indirerek erkeklik organını kalçalarına sürterek cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklandığını söyledi.

Polis meselenin 17 Ocak 2021 tarihinde Polise intikal ettiğini aynı gün müşteki çocuğun Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde Çocuk cerrahisi uzmanı Dr. Gönül Küçük tarafından genel fiziki muayenesi yapıldığını ve muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını mahkemeye aktardı.

Polis bazı örnekler alınarak tahlil amaçlı laboratuvara teslim edildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Polis memuru Aytaç Çebi müştekinin psikologlar tarafından kontrol edildiğini ancak zeka testi içinde kontrolden geçeceğini belirterek meselenin ciddi bir mesele olduğunu bu bağlamda soruşturma maksatlı 6 gün daha gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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