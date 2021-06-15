Haspolat'ta iş kazası; 1 yaralı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

14.06.2021 tarihinde saat 09:00 sıralarında Haspolat‘da, faaliyet gösteren bir demir atölyesinde çalışan Samran AHMAD(E-27) imal edilen demir kamyon kasasının vinç ile demir sehpa üzerine alındığı esnada vince bağlı bulunan halatın kopması sonucu üzerine düşerek sol kolundan yaralanmıştır. Adı edilen kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir