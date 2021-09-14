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Haspolat'ta korkutan yangın!

14 Eylül 2021 Salı 14:52
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Haspolat'ta korkutan yangın!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

13.09.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Haspolat Ağıllar bölgesinde, rüzgarın etkisiyle uçan brandanın elektrik tellerine çarpması ile çıkan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Turgut ÇOBANOĞLU ve Yıldız ÖZTÜRK’e ait arazi içerisinde bulunan 1 adet çam, 10 adet zeytin, 13 adet babutsa, 2 adet incir, 1 adet bağ asma, adet badem ve 1 adet harnup ağacı ile sulama hortumları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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