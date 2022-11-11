Haspolat'ta olaylı gece!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.11.2022 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Haspolat’ta, A.K.(E-24), M.A.(E-23), S.J.(E-24), N.A.(E-35) ve A.K.(E-28) bir taraf olup aralarında yaşanan tartışma sonucu, tasarruflarındaki tecavüzi aletler ile S.A.K(E-28)’ın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sol kulak memesinin kesilmesine ve sağ el bileğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Olayda yaralanan S.A.K, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.