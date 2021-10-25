Haspolat'ta olaylı gece!

24.10.2021 tarihinde saat 21:00 raddelerinde umumi bir yer olan Haspolat Çamurkent bölgesi diye bilinen toprak yol üzerinde Haspolat’ta sakin B.F. (E-39 ) 6 yaşındaki yeğenine kızıp darp ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde elinde tutmakta olduğu bıçağı komşusu olan kardeşi Cuma FAKI (E- 37 )’nın göğsüne , sırtına ve sağ eline saplayıp ağır yaralayıp, yengesi Özgün FAKI (K- 30 ) ‘nın ise göğsünün alt kısmına saplamak suretiyle katle teşebbüs etmiştir. Özgün FAKI Lefkoşa devlet hastanesinde ameliyata müteakip cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Cuma FAKI ise acil serviste müşahede altında tedavisi devam etmektedir. B.F. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir