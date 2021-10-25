Künye
Kıbrıs 14
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
5 çocuk annesi eşinin başına yumruk atıp boğazını sıktı
5 çocuk annesi eşinin başına...
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi,...
banner107

Haspolat'ta olaylı gece!

Katle teşebbüs , Ağır yaralama ,Yaralama , Kanunsuz bıçak taşıma

25 Ekim 2021 Pazartesi 08:36
2021 Okunma
Haspolat'ta olaylı gece!
banner108

24.10.2021 tarihinde saat 21:00 raddelerinde umumi bir yer olan Haspolat Çamurkent bölgesi diye bilinen toprak yol üzerinde Haspolat’ta sakin B.F. (E-39 ) 6 yaşındaki yeğenine  kızıp darp ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde elinde tutmakta olduğu  bıçağı komşusu olan kardeşi Cuma FAKI (E- 37 )’nın göğsüne , sırtına ve sağ eline saplayıp ağır yaralayıp, yengesi Özgün FAKI (K- 30  ) ‘nın ise göğsünün alt kısmına saplamak suretiyle katle teşebbüs etmiştir. Özgün FAKI Lefkoşa devlet hastanesinde ameliyata müteakip cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Cuma FAKI ise acil serviste müşahede altında tedavisi devam etmektedir. B.F. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir

Son Güncelleme: 25.10.2021 08:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yalan ve iftiranızda boğulacaksınız”
“Yalan ve iftiranızda boğulacaksınız”
KKTC'de 1 haftada 26 yangın!
KKTC'de 1 haftada 26 yangın!
Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim