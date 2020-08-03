Haspolat'ta yangın çıktı

Haspolat kirli sanayi bölgesinde bugün saat 14:15 sıralarında, geri dönüşüm alanında yangın çıktı.
Yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Yangın havanın rüzgarlı olması nedeni ile kısa sürede büyüdü.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Haspolat-Minareliköy arasında kalan sanayi bölgesinde yangın çıktı.
Haspolat kirli sanayi bölgesinde bugün saat 14:15 sıralarında, geri dönüşüm alanında yangın çıktı.
Yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Yangın havanın rüzgarlı olması nedeni ile kısa sürede büyüdü.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.