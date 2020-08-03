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Haspolat'ta yangın çıktı

Haspolat-Minareliköy arasında kalan sanayi bölgesinde yangın çıktı.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:08
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Haspolat'ta yangın çıktı

Haspolat kirli sanayi bölgesinde  bugün saat 14:15 sıralarında,  geri dönüşüm alanında yangın çıktı.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın havanın rüzgarlı olması nedeni ile kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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