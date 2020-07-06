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Haspolat-Taşkent yol bakım/onarım projesi hazır

Haspolat Çemberi ile Taşkent köy girişi arasında kalan yolun kapsamlı bakım ve onarım projesi tamamlandı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:07
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Haspolat-Taşkent yol bakım/onarım projesi hazır

KKTC Karayolları Dairesi tarafından yapılan ülke geneli yol bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde bir süre once belirli oranda bakım ve tamir işlemi yapılan ancak özellikle bölgedeki taş ocakları nedeni ile ciddi altyapı deformasyonuna uğrayan Haspolat Çemberi ile Taşkent köy girişi arasında kalan yolun kapsamlı bakım ve onarım projesi tamamlandı. Yapılan proje keşfi Maliye Bakanlığı’na gönderildi ve bloke talep edildi.

Projenin ilk etabı 7,9 Km’lik Haspolat Çemberi – Taşkent köyü arasındaki yolu, ikinci etabı ise 4,4 Km’lik Taşkent – Dikmen bölgelerini kapsıyor. 568,307.52 TL tutarındaki proje kapsamında özellikle çökmelerin yaşandığı bölümlerde yarma ve dolgu yapılması, asfalt kaplama, ihtiyaçlı noktalara otokorkuluk ve yol çizimi yapılması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Haspolat ÇemberiTaşkent
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