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Haspolat-Taşkent Yolu tamir ediliyor

Hamitköy-Haspolat arasındaki yolda onarım çalışmaları başlatıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:26
Haspolat-Taşkent Yolu tamir ediliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sürücülere, çalışmalar nedeniyle oluşabilecek trafik sıkışıklığını hesaba katarak, trafiğe çıkmaları gerektiği hatırlatıldı ve yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Öte yandan Polis Basın Subaylığı da sürücüleri uyararak, Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasındaki yolda bugün ve yarın bakım çalışmaları yapıkalcağından Gazimağusa'ya gidiş yönünde trafiğin tek şeritten verildiğini duyurdu. Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Haspolat
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U GAVOLE 2019-07-02 14:31:17

BÖBREK DAŞLARIMIZI DÖKEMEYCEYİK ARTIK

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