Haspolat-Taşkent yolunda tamirat başladı

Bu arada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunun Haspolat Çemberine kadar olan kısmı ile Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Gönyeli Çemberinden Yılmazköy kavşağına kadar olan kısmı için açılan bakım onarım ihaleleri tamamlandı. Bu güzergahlardaki bakım onarım çalışmaları, yer teslimlerine müteakip başlayacak.

(BRT/SM)