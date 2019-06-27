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Haspolat-Taşkent yolunda tamirat başladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi, Haspolat-Taşkent Yolu’nda meydana gelen çökme ve bozulmaların tamiratına başladı. Haspolat Çemberinden Taşkent’e kadar olan bölümde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 110 tol asfalt serimi yapıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:12
Haspolat-Taşkent yolunda tamirat başladı

Bu arada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunun Haspolat Çemberine kadar olan kısmı ile Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Gönyeli Çemberinden Yılmazköy kavşağına kadar olan kısmı için açılan bakım onarım ihaleleri tamamlandı. Bu güzergahlardaki bakım onarım çalışmaları, yer teslimlerine müteakip başlayacak.

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Haspolat
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Ankaralı 2019-06-27 15:48:17

Allah aşkına haspolat hamitköy anayolunu da onarın. Özellikle haspolata doğru giderken sol şeritteki arabalar çukurlara girmemek için sağ şeriti işgal ediyor. Her şekilde kazaya davetiye çıkarıyor. 15 günde yatan seyrüsefer parasıyla o yolu komple bitirirsiniz. 15 gün cebe atmayın paraları da yapın şu yolu.

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