Haspolat-Taşkent yolunda tamirat başladı

Bu arada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunun Haspolat Çemberine kadar olan kısmı ile Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Gönyeli Çemberinden Yılmazköy kavşağına kadar olan kısmı için açılan bakım onarım ihaleleri tamamlandı. Bu güzergahlardaki bakım onarım çalışmaları, yer teslimlerine müteakip başlayacak.
(BRT/SM)
Allah aşkına haspolat hamitköy anayolunu da onarın. Özellikle haspolata doğru giderken sol şeritteki arabalar çukurlara girmemek için sağ şeriti işgal ediyor. Her şekilde kazaya davetiye çıkarıyor. 15 günde yatan seyrüsefer parasıyla o yolu komple bitirirsiniz. 15 gün cebe atmayın paraları da yapın şu yolu.