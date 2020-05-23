Haspolat’da yangın

haspolat ile Büyük Kaymaklı arasında bir arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı.
Yangına İtfaiye ekipleri ve Değirmenlik Belediyesi müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre yangınkontrol alına alındı.
Son Güncelleme: 23.05.2020 19:12
Haspolat ile Kaymaklı arasında bir arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı.
haspolat ile Büyük Kaymaklı arasında bir arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı.
Yangına İtfaiye ekipleri ve Değirmenlik Belediyesi müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre yangınkontrol alına alındı.