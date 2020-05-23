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Haspolat’da yangın

Haspolat ile Kaymaklı arasında bir arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:09
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Haspolat’da yangın

haspolat ile Büyük Kaymaklı arasında bir arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı.

Yangına İtfaiye ekipleri ve Değirmenlik Belediyesi müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangınkontrol alına alındı.

Son Güncelleme: 23.05.2020 19:12
Anahtar Kelimeler:
YangınHaspolat
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