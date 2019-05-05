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Haspolat’ta feci kaza! 2 yaralı

05 Mayıs 2019 Pazar 14:30
Haspolat’ta feci kaza! 2 yaralı
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Haspolat Sanayi Yolu Atatürk Caddesi üzerinde bugün saat 13.40 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 8 yaşındaki Filiz Tekeboğan ve 42 yaşındaki İbrahim Tekeboğan ağır yaralandı.  Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi ediliyor.

Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre: 42 yaşındaki İbrahim Tekeboğan yönetimindeki MP 926 plakalı salon araç ile Haspolat Sanayi Yolu Atatürk Caddesi üzerinde seyrettiği sırada yolun solunda bulunan köprü taşına çarptıktan sonra kontrolsüzce savrularak yolun solunda bulunan ağaca çarptı. Kaza sonucu araçta sıkışan araç sürücüsü İbrahim Tekeboğan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Tekeboğan  ve araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan 8 yaşındaki Filiz Tekeboğan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Haspolat’
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