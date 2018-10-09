Haspolat’ta hırsızlık...

Haspolat’ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk isimli iş yerinde çalışan A.A.’nın (E-49) Ocak-Eylül ayları arasında iş yeri adına sattığı ürünlere karşılık tahsil ettiği toplam 140 bin 436,34 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, A.A. tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haber;

AKILLI SU SAYACINI SÖKTÜ, KAÇAK SU KULLANDI

Çayırova'da A.K.’nin (E-39) ikametgahına belediye tarafından takılan akıllı su sayacını bulunduğu yerden söküp hasara uğrattığı ve şebeke hattından kaçak su kullandığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.