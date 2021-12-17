Haspolat’ta korkutan kaza

Haspolat Sanayi Bölgesi'nde Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde saat 15.40 sıra meydana gelen trafik kazasında, üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın kazaya ilişkin yaptığı açıklamaya göre, 52 yaşındaki Beyazit Kör, yönetimindeki demir kalas yüklü SZ 297 plakalı kamyon ile dikkatsizce geri geri yola çıktığı sırada arkasında yüklü bulunan demir kalas, o esnada cadde üzerinde kuzeydoğu istikametinden, güneybatı istikametine doğru seyreden, 24 yaşındaki Selim Erkant yönetimindeki FV 640 plakalı van aracın sol yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan FV 640 plakalı araç sürücüsü Selim Erkant ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Seyhan Karadağ ve 18 yaşındaki Kadir Karadağ kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor...