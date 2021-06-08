Haspolat'ta trafik kazası

GÜNDEM KIBRIS

Lefkoşa Haspolat bölgesinde trafik kazası meydana geldi.

İlk gelen bilgilere göre Gülay Dayı Hacıoğulları ve Mehtap Mercan kazada yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

POLİS'TEN KAZAYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Haspolat Çemberi üzerinde, bugün saat 13:30 sıralarında, Gülay Dayı Hacıoğulları (K-46), yönetimindeki FL 952 plakalı salon araç ile Haspolat istikametinden gelip çembere giriş yaptığı sırada o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametinden gelip çembere giriş yapan Rassan BADA (E-34) yönetimindeki PV 078 plakalı araç ile çarpışmıştır.Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan FL 952 plakalı araç sürücüsü Gülay Dayı Hacıoğulları ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Mercan (K-25) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.