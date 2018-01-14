Haspolat’ta M.T.R’nin (E-34) ikametgahında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı.
Aynı ikametgahta Ş.Ö.’nün (E-26) tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulundu. Olayda adı geçenler tutuklandı.
Haspolat’ta uyuşturucu!
M.T.R’nin (E-34) ikametgahında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı.
14 Ocak 2018 Pazar 13:57
Haspolat’ta M.T.R’nin (E-34) ikametgahında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı.