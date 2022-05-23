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Haspota'taki yollar vatandaşı çileden çıkardı

Haspolat sakinlerinden Kutgün Koçak isimli vatandaş yolların delik deşik durumda olmasına isyan etti.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:31
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Haspota'taki yollar vatandaşı çileden çıkardı

Haspolat'taki yolların durumu içler acısı.

Delik deşik olan yollar vatandaşları isyan ettirdi.

Gündem Kıbrıs'a ulaşan Kutgün Koçak isimli vatandaş, Lefkoşa Türk Belediyesi'ne nasıl iş yapıyorsunuz diye sordu.

Koçak Paylaşımında şunları kaydetti:

Yolları önce gazdınız kanalizasyon şebekesi için ( ki Haspolat köyü kanalizasyon gullanmaz ) günlerce çektik sonra yapmayı beceremediğiniz  yollar çöktü toprak doldurdunuz şimdi gazıp bırakdınız çünkü arabalar artık uçarak gider ama siz halkdan kanalizasyon parası ve AB den bu iş için yüklü finansı aldınız ama sonrasını kontrol etmeyin noldu iş yaparsınız Lefkoşa Türk Belediyesi 

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