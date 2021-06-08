Sağlık Bakanlığı, Koronavirüse ilişkin son verileri açıkladı.
Açıklanan son verilere göre, Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 3'e yükseldi.
Pandemi Merkezi'nde ise toplam 21 kişi tedavi görüyor.
Koronavirüs nedeniyle 3 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüse ilişkin son verileri açıkladı.
Açıklanan son verilere göre, Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 3'e yükseldi.
Pandemi Merkezi'nde ise toplam 21 kişi tedavi görüyor.