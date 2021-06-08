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Hasta sayısı 3'e yükseldi

Koronavirüs nedeniyle 3 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

08 Haziran 2021 Salı 20:47
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Hasta sayısı 3'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüse ilişkin son verileri açıkladı.

Açıklanan son verilere göre, Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 3'e yükseldi.

Pandemi Merkezi'nde ise toplam 21 kişi tedavi görüyor.

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