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Hasta ve yakınları memnun!

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’ni ziyaret ederek, yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler aldı.

06 Eylül 2022 Salı 13:24
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Hasta ve yakınları memnun!


Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, hastanede yapılan sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen ve destek veren Bakan Altuğra’ya teşekkür ettiğini söyledi.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, 2017 yılından beri Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ‘nde başarılı skolyoz ameliyatları gerçekleştirildiğini, bu ameliyatlar ile sevklerin engellendiğini, böylelikle maddi ve manevi külfetin de önüne geçildiğini kaydetti.

Soydan, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’nde çocuk ortopedisi ameliyatları, spor cerrahisi, omurga ameliyatları ile kalça ve diz protezlerinin de başarıyla yapıldığını ifade etti.

Bakan Altuğra, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’ni ekibiyle bizzat yerinde ziyaret ederek servisteki doktor ve ekiplerinden yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler almak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ortopedi ve Travmatoloji Servisi gibi genel olarak tüm hastanede halkımıza önemli bir sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Bakan Altuğra, doktorlarımızın hastalarımıza sunduğu kaliteli sağlık hizmetini, gerek ameliyat gerek tedavi yöntemlerini yerinde görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Altuğra, gerçekleştirilen başarılı operasyonlardan dolayı, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlığa emek koyan tüm sağlık personeline canı gönülden teşekkür ettiğini kaydetti.

Altuğra, Sağlık Bakanlığı’nın üzerine düşen ve katkı koyabileceği her ne varsa destek olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Ziyareti çerçevesinde ameliyat edilen hastaları da ziyaret eden Bakan Altuğra, hasta ve yakınları ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasta ve yakınlarının kedisine ilettiği memnuniyetten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Altuğra, halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmanın en önemli öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi.

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