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Hastalar ve personelle bayramlaştı

Besim: “Uzun vadede hedefimiz Girne’ye yeni bir hastane inşa etmek”

07 Haziran 2018 Perşembe 16:40
Hastalar ve personelle bayramlaştı

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Girne Akçiçek Hastanesi’ni i ziyaret ederek sağlık personeli ve hastaların bayramını kutladı; beklentileri ve hastanenin  eksiklikleri ile ilgili Başhekim ve sağlık personelinden bilgiler aldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Besim ziyarette yaptığı konuşmada, 4 aylık görev süresinde Girne Akçiçek Hastanesi’nde ciddi bir toparlanma olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hastanede çok güçlü bir hekim ve hemşire ekibi oluşturulduğunu belirten Besim, bunun önümüzdeki günlerde daha da güçleneceğini ifade etti.

Çok ciddi bir nüfus artışı yaşayan Girne’de son yıllarda, hastanenin nüfusa hizmet vermekte çok yetersiz kaldığını belirten Besim , Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nin öncelikle tadilatlarla genişletileceğini, uzun vadeli hedefin ise Girne’ye yeni bir ikinci basamak devlet hastanesi inşa etmek olduğunu ifade etti. Besim, bu konuda projeleri olduğunu ve çalışmaların başladığını da vurguladı.

BİRİNCİ

Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci ise, 2 aydır görevde olduğunu belirterek, bu süreçte sağlık bakanlığıyla yaptıkları tespitlerle doktor, personel, altyapı ve alet eksikliklerini masaya yatırarak hızla tamamlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan özellikle doktor takviyesi açısından ciddi yardım aldıklarını dile getiren Birinci, hedeflerinin eksiklikleri olabildiğince tamamlayarak, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti vermek olduğunu ifade etti.

Birinci, önümüzdeki günlerde kardiyolog ve göğüs hastalıkları uzmanlarının da göreve başlayacağını ifade ederek hastanede nöbetlerde eksikliği olan acil doktoru, kulak burun boğaz ve cildiye hekimi eksikliklerinin giderildiğini belirtti.

Bakan Besim’e ziyaretlerinde Bakanlık Müsteşarı Ömer Gür ve  Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter eşlik etti.

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llll 2018-06-07 17:34:26

Lefkosa Acile giden insanlar gibi bir kerede siz sıfatsız olarak acile gidip tedavi olsanız. ANLAYACAKSINIZ...

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