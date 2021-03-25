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" Hastane çalışanlarına yemek servisi devam ediyor"

Sağlık Bakanlığı, hastane çalışanlarına yemek servisi konusunda açıklama yaptı.

25 Mart 2021 Perşembe 22:20
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" Hastane çalışanlarına yemek servisi devam ediyor"

Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel'in girişimleriyle Maliye Bakanlığı ile görüşülerek hastanede görevli personele ücretsiz yemek servisi konusunda yaşanan sıkıntı giderilmiştir. 

Sağlık personeline ilgili catering şirketi tarafından yemek servisine devam edilecektir. 

Tüm dünya ülkelerini olduğu gibi bizim ülkemizi de ekonomik olarak etkileyen bu pandemi sürecinde hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacak olan sağlık çalışanlarına tüm mali imkanlar seferber edilerek her konuda Sağlık Bakanlığı’nın ve hükümetin desteği devam edecektir.

Son Güncelleme: 25.03.2021 23:29
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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