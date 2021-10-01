Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
Kendisini aldattığını düşünmüş
Kendisini aldattığını düşünmüş
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha...
banner107

Hastane çemberinde feci kaza

Ortaköy'de hastane çemberinde meydana gelen kazada araba yan yatarak durabildi.

01 Ekim 2021 Cuma 13:08
949 Okunma
Hastane çemberinde feci kaza
banner108

Lefkoşa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir başka araca çarptı ardından aracıyla Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yakınlarında bulunan Urfalı Osman Bey Konağı isimli işyerinin bahçesine girdi.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre kaza; bugün 12:45 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden GK 563 plakalı araç sürücüsünün Ortaköy’den Göçmenköy’e doğru seyrettiği sırada GK 563 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bir diğer araca çarptı, sağ yanına yatarak Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yakınlarında bulunan Urfalı Osman Bey Konağı isimli işyerinin bahçesine girerek durabildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı bilgisine ulaşılırken, iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 01.10.2021 13:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
Arıklı: “Spor yasası ile tüm sıkıntıların önüne geçilebilir”
Arıklı: “Spor yasası ile tüm sıkıntıların önüne geçilebilir”
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim