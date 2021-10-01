Hastane çemberinde feci kaza

Lefkoşa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir başka araca çarptı ardından aracıyla Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yakınlarında bulunan Urfalı Osman Bey Konağı isimli işyerinin bahçesine girdi.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre kaza; bugün 12:45 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden GK 563 plakalı araç sürücüsünün Ortaköy’den Göçmenköy’e doğru seyrettiği sırada GK 563 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bir diğer araca çarptı, sağ yanına yatarak Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yakınlarında bulunan Urfalı Osman Bey Konağı isimli işyerinin bahçesine girerek durabildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı bilgisine ulaşılırken, iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : Kıbrıs Postası