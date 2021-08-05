Hastane dediler Konut çıktı!

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal konuyla ilgili Kanal SİM'e açıklamalarda bulundu...

“Hastane yapımı için ayrılan arazinin bir bölümüne konut izni verildi. Sağlık Bakanlığı’ndan da görüş alınarak, hastane için planda var olan arazinin bir bölümü site yapımı için ayrıldı.”

105 konutlu inşaat çalışması konusunda Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, bölgenin imara açılmış bir bölge olduğunu ve söz konusu kooperatifin Girne-Çatalköy İmar Planı sürecinin öncesinde bölge ile ilgili talepleri olduğu bilgisini paylaştı.

Aysal, Sağlık Bakanlığı’ndan da görüş alınarak, hastane için planda var olan arazinin bir bölümünün site yapımı için ayrıldığını söyledi. Konu ile ilgili Mühendis ve Mimar Odaları Birliği altındaki birliklerden de görüş ve bilgi aldığını söyleyen Aysal, İmar Planı öncesinde de bu arazinin imara açılması için girişimler yapıldığını, yazışmaların yapıldığını söyledi. Bakanlıklarla gerçekleşen yazışmaların Şehir Planlama Dairesi’ne ulaşmasının ardından, konu ile ilgili görüşmeler yapıldığını ve Sağlık Bakanlığı’ndan da yazılı görüş alındığını söyleyen Aysal, “Sağlık Bakanlığı daireye yazılı olarak İmar Planı’nda hastane yapımı için ayrılan alanın, çok büyük olduğunu söyledi. Bu alan içerisinde kullanmak istedikleri alanı belirtti. Bunu yaparken de 50 yıllık nüfus artışının da göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Şehir Planlama Dairesi de geçmişte yapılan yazışmaları da göz önünde bulundurarak, hastane yapımı için ayrılan alanın dışında kalan bölümünün imara açılması için olumlu görüş verdi” dedi.

Kaynak : Yenidüzen