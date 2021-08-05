Künye
Kıbrıs 39
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...

Hastane dediler Konut çıktı!

Girne İmar Planı’nda önce “Yeni Devlet Hastanesi” yapımı için ayrılan, ardından Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredildiği söylenen Beşparmak Dağlarının eteğindeki ağaçlık araziye, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan subay ve astsubayların oluşturduğu Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için inşaat çalışması başlatıldı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 12:13
431 Okunma
Hastane dediler Konut çıktı!

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal konuyla ilgili Kanal SİM'e açıklamalarda bulundu...

“Hastane yapımı için ayrılan arazinin bir bölümüne konut izni verildi. Sağlık Bakanlığı’ndan da görüş alınarak, hastane için planda var olan arazinin bir bölümü site yapımı için ayrıldı.”

105 konutlu inşaat çalışması konusunda Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, bölgenin imara açılmış bir bölge olduğunu ve söz konusu kooperatifin Girne-Çatalköy İmar Planı sürecinin öncesinde bölge ile ilgili talepleri olduğu bilgisini paylaştı.

Aysal, Sağlık Bakanlığı’ndan da görüş alınarak, hastane için planda var olan arazinin bir bölümünün site yapımı için ayrıldığını söyledi. Konu ile ilgili Mühendis ve Mimar Odaları Birliği altındaki birliklerden de görüş ve bilgi aldığını söyleyen Aysal, İmar Planı öncesinde de bu arazinin imara açılması için girişimler yapıldığını, yazışmaların yapıldığını söyledi. Bakanlıklarla gerçekleşen yazışmaların Şehir Planlama Dairesi’ne ulaşmasının ardından, konu ile ilgili görüşmeler yapıldığını ve Sağlık Bakanlığı’ndan da yazılı görüş alındığını söyleyen Aysal, “Sağlık Bakanlığı daireye yazılı olarak İmar Planı’nda hastane yapımı için ayrılan alanın, çok büyük olduğunu söyledi. Bu alan içerisinde kullanmak istedikleri alanı belirtti. Bunu yaparken de 50 yıllık nüfus artışının da göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Şehir Planlama Dairesi de geçmişte yapılan yazışmaları da göz önünde bulundurarak, hastane yapımı için ayrılan alanın dışında kalan bölümünün imara açılması için olumlu görüş verdi” dedi.

Kaynak : Yenidüzen

Son Güncelleme: 05.08.2021 12:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El-Sen, iki Kıb-Tek çalışanının darp edildiğini bildirdi ve saldırıyı kınadı
El-Sen, iki Kıb-Tek çalışanının darp edildiğini bildirdi ve saldırıyı kınadı
3 saatlik elektrik kesintisi!
3 saatlik elektrik kesintisi!
Ali Ahmet Engin hayatını kaybetti
Ali Ahmet Engin hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim