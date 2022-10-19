Hastane ihalesinde sona geliniyor!

ÖZEL HABER

Kamuoyunda yankı bulan Girne HAstanesi ihalesi yapılan inceleme ve araştırma sonucunda talep edilen teknik ve hukuki görüşler dün itibariyle alındı.

Teknik ve hukuki görüşler dikkate alınarak Merkezi İhale Komisyonu 235/2022 nolu Girne hastanesi yapım işi ihalesini Tüfekçi ve Gülenay İnşaat LTD iş ortaklığına vermeye karar üretmiştir.

İhaleye itiraz etmek isteyenler 5 mesai günü içerisinde Merkezi İhale Komisyonuna başvurabilecek.

İtiraz olmaması halinde kesin karar üretilip sözleşme aşamasına geçilecek.