HASTANE KALKINMDIRMA DERNEĞİ’NDEN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA PCR CİHAZI

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği, Sağlık Bakanlığı'na, PCR sonuçlarını güvenilir şekilde elde edip sonuçları online sistem üzerinden takip edilebilecek özelliğe sahip QUIAGEN marka beş kanallı 190 bin TL değerinde PCR cihazı bağışladı.

Bağışı alırken konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli “Tek hedef halka hizmet, başka hedef yok. Hep birlikte hareket ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Covid-19 pandemisine karşı elde edilen başarı hepimizin başarısıdır” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Emekli Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ve beraberindeki heyeti kabul eden Bakan Pilli, “Covid-19 salgını sürecinde ihtiyacımız olan bir aletin bağışlanması çok anlamlı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği olarak hep yanımızda oldunuz” diyerek derneğe teşekkür etti.

Covid-19 başarısının devam etmesi için tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Bakan Pilli, “Kış aylarının bizi perişan etmemesi için önlemlerimizi alıyoruz. Güney’de ve Türkiye’de zor günler yaşanıyor. Eğer gerçekten Güney Kıbrıs gibi olursak ekonomimiz de mahvolur. Yeni yıl için kararlar alırken, ekonomiyi de düşünüyoruz” diye konuştu.

DİZDARLI: “SAĞLIK BAKANI VE EKİBİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı da piyango satışından elde edilen gelirle, 190 bin TL’ye Covid-19 salgını sürecinde ihtiyaç duyulan PCR cihazını satın aldıklarını ve yarından itibaren cihazın devrede olacağını söyledi.

Dizdarlı, “Sağlık Bakanı ve ekibinin yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz” dedi. Dizdarlı, dernek olarak, toplamda 291 bin 200 TL tutarında bir harcama ile hastaneye yaptıkları katkıları şu şekilde sıraladı:

“Yönlendirme tabelaları, hasta bilekliklileri, poliklinik odalarının boya ve tadilatı, jeneratör odasına perde duvar yapımı, çöp konteynerleri için beton yol yapımı, su kanalları üzerine demir köprü yapımı, atmış tonluk su deposunun izolasyon ve tamiri, morg girişi ziyaretçi bekleme bölümü çatı ve bank yapımı, poliklinik çatı izolasyonu, poliklinik girişi bank yapımı, personel park yeri yapımı ve tadilatı, Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi doktor odası, hemşire odası ve mutfak yapımı, 3 adet ateş ölçer ve stant alımı ve PCR test cihazı alımı.”