Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
KKTC'de ikamet izni bile yok
KKTC'de ikamet izni bile yok
Kamerunlu uyuşturucu zanlılarına 7 gün daha tutukluluk
Kamerunlu uyuşturucu zanlılarına 7 gün...
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
“Polis ne derse doğrudur”
“Polis ne derse doğrudur”

Hastane tam donanımıyla hazır durumda

Türkiye Cumhuriyeti kaynakları ile çok kısa sürede inşa edilen Acil Durum Hastanesi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor.

13 Kasım 2020 Cuma 16:56
960 Okunma
Hastane tam donanımıyla hazır durumda

Türkiye Cumhuriyeti kaynakları ile çok kısa sürede inşa edilen Acil Durum Hastanesi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor.

Halk arasında pandemi hastanesi olarak bilinen ve Göçmenköy'e inşa edilen hastanenin açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Açılış öncesinde hastaneden hummalı bir çalışma var.

Hastane tam donanımıyla hazır durumda...

Bahçe peyzaj düzenlemelerinden araç park yerine kadar her detay açılış için hazırlandı

Dışarda ise Erdoğan'ın halka sesleneceği düzenek için kurulum çalışmaları yapılıyor.. 

KAYNAK : SES KIBRIS

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbol camiası yasta: Cenker Kaya hayatını kaybetti!
Futbol camiası yasta: Cenker Kaya hayatını kaybetti!
1 yerli, 1 ithal ürün imha edildi
1 yerli, 1 ithal ürün imha edildi
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim