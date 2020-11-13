Türkiye Cumhuriyeti kaynakları ile çok kısa sürede inşa edilen Acil Durum Hastanesi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor.

Halk arasında pandemi hastanesi olarak bilinen ve Göçmenköy'e inşa edilen hastanenin açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Açılış öncesinde hastaneden hummalı bir çalışma var.

Hastane tam donanımıyla hazır durumda...

Bahçe peyzaj düzenlemelerinden araç park yerine kadar her detay açılış için hazırlandı

Dışarda ise Erdoğan'ın halka sesleneceği düzenek için kurulum çalışmaları yapılıyor..

KAYNAK : SES KIBRIS