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Hastane yangını sonrası hayatını kaybeden Asım Uyguroğlu'na veda

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın dolayısıyla başka bir hastaneye sevk edilen ve orada yaşamını yitiren Asım Uyguroğlu, Pınarlı köyünde defnedildi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 13:56
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Hastane yangını sonrası hayatını kaybeden Asım Uyguroğlu'na veda
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın dolayısıyla başka bir hastaneye sevk edilen ve orada yaşamını yitiren Asım Uyguroğlu, Pınarlı köyünde defnedildi.
Yoğum bakım servisinde bulunan ve KOAH hastası olduğu öğrenilen 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası sevkedildiği Yakın Doğu Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.
3 çocuk babası Asım Uyguroğlu  öğle namazına müteakip ceneze namazı sonrası Pınarlı köy mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Sağlık Bakanı Ali Pilli de katılarak merhumun yakınlarının acılarını paylaştı.
Polis Teşkilatında Olay yeri İnceleme departmanında çalışan Halil Uyguroğlu’nun babası olan Asım Uyguroğlu kızlarının gözyaşlarıyla defnedildi.
Halil Uyguroğlunu’nu polis arkadaşları da yalnız bırakmadı.
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