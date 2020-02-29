Hastane yangını sonrası hayatını kaybeden Asım Uyguroğlu'na veda

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın dolayısıyla başka bir hastaneye sevk edilen ve orada yaşamını yitiren Asım Uyguroğlu, Pınarlı köyünde defnedildi.