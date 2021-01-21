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Hastane yapımlarına komitede onay

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC’ye Yapılacak Lefkoşa 100 Yataklı Pandemi Hastanesi ve Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Yapımına İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onaylayarak, Meclis Genel Kurulu’na sevk etti

21 Ocak 2021 Perşembe 13:10
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Hastane yapımlarına komitede onay

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili, Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında bugün toplandı.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık’tan Zeynep Denner ve Sağlık Bakanlığı’ndan da Yusuf Önderol katılarak, konuyla ilgili görüş ve önerilerini sundu.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy ve HP Milletvekili Ayşegül Baybars Kadri katıldı.

Pandemi sürecinde inşa edilen hastane, 15 Kasım’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle açılmıştı. Ayrıca, Lefkoşa’da 500 yataklı yeni bir hastane yapılacağı da açıklanmıştı.

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