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Hastanede bir pozitif vaka daha

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde görevli eski işçi başının PCR testi pozitif çıktı

16 Aralık 2020 Çarşamba 18:20
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Hastanede bir pozitif vaka daha

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli eski işçi başının PCR testi pozitif çıktı.

Bugün, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevde olan eski işçi başının covid-19 pozitif çıkması hastanede yeni bir paniğe neden oldu.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli hemşireler, ustabaşı ve Başhekimin ardından eski işçi başı da covid-19 virüsüne yakalandı.

Temaslı takip ekibinin, hastanedeki yeni pozitif vakayla ilgili temas takibini başlattığı ve işçi başının çok sayıda temaslısı bulunduğu da öğrenildi.

Son Güncelleme: 16.12.2020 19:31
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