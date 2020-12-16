Hastanede bir pozitif vaka daha

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli eski işçi başının PCR testi pozitif çıktı.
Bugün, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevde olan eski işçi başının covid-19 pozitif çıkması hastanede yeni bir paniğe neden oldu.
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli hemşireler, ustabaşı ve Başhekimin ardından eski işçi başı da covid-19 virüsüne yakalandı.
Temaslı takip ekibinin, hastanedeki yeni pozitif vakayla ilgili temas takibini başlattığı ve işçi başının çok sayıda temaslısı bulunduğu da öğrenildi.
Son Güncelleme: 16.12.2020 19:31