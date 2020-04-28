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Hastanede ilacını alamayınca, sinirlenerek kendine zarar verdi

Lefkoşa'da, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine giden şahıs, istediği ilacı doktorun kendisine yazmadığı gerekçesi ile sinirlenerek hem kendisine hem de kapıya zarar verdi.

28 Nisan 2020 Salı 14:07
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Hastanede ilacını alamayınca, sinirlenerek kendine zarar verdi

Lefkoşa’da, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine giden şahıs, istediği ilacı doktorun kendisine yazmadığı gerekçesi ile sinirlenerek hem kendisine hem de kapıya zarar verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine giden A.B. (E-45), istediği ilacı doktorun kendisine yazmadığı gerekçesi ile sinirlenerek hastanenin giriş kapısının camına tekme atmak sureti ile kırarak hasara uğratmıştır.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞATutuklama
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