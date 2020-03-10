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Hastanede toplam 9 kişi karantina altında

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 1’i pozitif olmak üzere 9 kişinin karantina altında olduğu belirtildi.

10 Mart 2020 Salı 14:56
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Hastanede toplam 9 kişi karantina altında

Elde edilen bilgilere göre, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki karantina merkezinde, 1'i pozitif olmak üzere toplamda 9 kişi bulunuyor.

Edinilen bilgilere bu sayı gün içinde artacak.

9 kişi arasında test sonuçları negatif çıkan fakat tedbir amaçlı bekletilen şüpheli vakalar da mevcut.

Öte yandan gün içerisinde hastaneye sevk edilen kişilere de test yapıldığı, gün içerisinde test sonuçlarının ortaya çıkacağı ifade ediliyor.

Bu arada, test sonucu pozitif çıkan hastanın öldüğüne yönelik iddiaların, gerçeği yansıtmadığı da öğrenildi.

Kıbrıs Postası - ERTUĞRUL SENOVA

Son Güncelleme: 10.03.2020 15:59
Anahtar Kelimeler:
CoronaKORONAKoronavirüs
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