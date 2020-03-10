Hastanede toplam 9 kişi karantina altında

Elde edilen bilgilere göre, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki karantina merkezinde, 1'i pozitif olmak üzere toplamda 9 kişi bulunuyor.
Edinilen bilgilere bu sayı gün içinde artacak.
9 kişi arasında test sonuçları negatif çıkan fakat tedbir amaçlı bekletilen şüpheli vakalar da mevcut.
Öte yandan gün içerisinde hastaneye sevk edilen kişilere de test yapıldığı, gün içerisinde test sonuçlarının ortaya çıkacağı ifade ediliyor.
Bu arada, test sonucu pozitif çıkan hastanın öldüğüne yönelik iddiaların, gerçeği yansıtmadığı da öğrenildi.
Kıbrıs Postası - ERTUĞRUL SENOVA