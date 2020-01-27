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Hastaneden röntgen cihazı açıklaması!

27 Ocak 2020 Pazartesi 14:48
Hastaneden röntgen cihazı açıklaması!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’ndeki röntgen cihazının perşembeden itibaren hizmette olacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, röntgen cihazının kasetleriyle ilgili siparişin 6 ay önce verildiği, Türkiye’de bulunmayan kasetlerin yurt dışından getirilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığı kaydedildi.

Röntgen cihazı için gerekli kasetlerin çarşamba günü gümrüğe ulaşacağı, cihazın perşembe günü hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
Röntgen Cihazı
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kardeş 2020-01-27 15:33:59

perşembeyi sel aldı,yani o zamana kadar hasta olmayın sakın bekleyin perşembeyi.

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