Hastaneden röntgen cihazı açıklaması!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’ndeki röntgen cihazının perşembeden itibaren hizmette olacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, röntgen cihazının kasetleriyle ilgili siparişin 6 ay önce verildiği, Türkiye’de bulunmayan kasetlerin yurt dışından getirilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığı kaydedildi.

Röntgen cihazı için gerekli kasetlerin çarşamba günü gümrüğe ulaşacağı, cihazın perşembe günü hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu.