Hastaneden yaka paça atıldılar

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olay anını cep telefonuna da kaydeden, beyin tümörü(kanseri), epilepsi, zeka geriliği ve otizm hastası 8 yaşındaki Berat’ın annesi Nesrin Özdemir, devlet hastanesinden hasta oğlu ile birlikte yaka paça atıldığını söyledi.

Berat’ın rahatsızlıklarının 2011 yılında başladığını ifade eden anne Özdemir, o zamandan sonra devlet hastanesinin yetersiz ve ilgisizliğinden dolayı çocuğunun tedavileri için Adana Başkent Hastanesi’ne gitmeye başladıklarını kaydetti. Çocuğu rahatsız olduğundan dolayı emarın(MR) anestezi yoluyla çekildiğini ve kendilerinin emar için çocuk servisine gönderildiğini aktaran Özdemir, kendileriyle beraber 3 ailenin daha emar(MR) çekilmek için beklediğini söyledi.

Hemşirelerin neden geldiklerini sorduğunu belirten anne Özdemir, buna cevap olarak emardan(MR) geldiklerini ve çocuğun damar yolunun açılarak emar(MR) çekilmesi gerektiğini söylediğini dile getirdi. Hemşirelerin kendisine beklemelerini ve 2 aileden sonra içeri alacaklarını söylediğini ifade eden Nesrin Özdemir, 20 dakika bekledikten sonra çocuğunun huysuzlandığını ve hemşirelere ne zaman içeri alınacağını sorduğunu söyledi.

Bunun üzerine çocuk doktoru Dr. ÇB’nin yanlarına gelip çocuğunun yaşını sorarak 8 yaşında olduğunu öğrendiğinde, kendisinden “Bu emarı(MR) ben çekemem, burada 4 yaşına kadar bu işlem yapılabilir” yanıtını aldığını aktardı. Çocuğu Berat’ın kanser hastası olmasından dolayı 8 yıldır 9 ayda bir hastaneye gelip aynı bölümden damar yolunu açtırarak emar(MR) çektirdiğini belirten anne Özdemir, doktorun bu tutumuna şaşırdığını dile getirerek, doktora nedenini sorduğunu aktardı. Hastanenin çocuk servisinde emar(MR) işlemini hemşirelerin yaptığını ve Dr. ÇB’nin ilk defa orada gördüğünü aktaran Nesrin Özdemir, doktorun kendisini ısrarla emar(MR)için içeri almamasından ötürü duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

“Engelli çocuğumla yaka paça dışarı atıldım”

Bunun üzerine Dr. ÇB’nin kendisine “Nereye gidersen git, seni buraya emar(MR) için almayacağım” sözlerini sarf ettiğini aktaran anne Özdemir, çocuğunun engelli olduğunu, onlara bu şekilde davranamayacağını söylediğini ifade etti. Doktorun kendisine “Dışarı çık, ben sana şimdi ne yaparım!” şeklinde tehdit savurduğunu iddia eden anne Özdemir, doktora, kendisine hiçbir şey yapamayacağını söylediğini dile getirdi. Anne Nesrin Özdemir, engelli ve epilepsi hastası Berat’ın tartışma esnasında kriz geçirdiğini, buna hastanedeki vatandaşların da şahit olduğunu söylerken, “Çocuğum orada kriz geçirirken, beni doktor ve hemşireler kolumdan tutarak yaka paça dışarı attı.” diyerek, durumun vahametine dikkat çekti.

“Bu kadar duyarsızlık olamaz”

Saatlerce bekledikten sonra küçük Berat’ı acile götürerek damar yolu açtırdıklarını söyleyen anne Özdemir, “Bize resmen köpek muamelesi yaptılar, bu kadar duyarsızlık olamaz.” dedi.Yoksul oldukları için özel yerine devlet hastanesine gitmek mecburiyetinde olduğunu dile getiren Nesrin Özdemir, “Bu ilgisizlik ne zamana kadar sürecek?” diyerek, yılların vermiş olduğu yorgunluk ve bıkkınlıkla hastaneyi terk ettiğini de sözlerine ekledi.