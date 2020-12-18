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Hastanelik ettiler

Lefkoşa'da Demokrasi Parkı içerisinde yaşları 22 ile 27 olan iki genç ciddi şekilde darp edildi ardından kırık şişe parçasıyla yaralandı. Yaralanan gençler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

18 Aralık 2020 Cuma 22:21
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Hastanelik ettiler

Lefkoşa'da Demokrasi Parkı içerisinde yaşları 22 ile 27 olan iki genç ciddi şekilde darp edildi ardından kırık şişe parçasıyla yaralandı.

Yaralanan gençler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, bu akşam saat 18.40 raddelerinde meydana geldi. Ayoldole Oluwademilola Igıowoya (E-22) ve Ahmad Adebowale Adebeshın (E-27) henüz tespit edilemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından ciddi şekilde darp edildikten sonra kırık şişe parçası ile vücutlarının muhtelif yerlerinden yaralandılar.

Olayda yaralanan şahıslar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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