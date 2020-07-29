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Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı

Ülkede kaçak olduğu ambulans ile hastaneye kaldırılınca tespit edilen zanlı Uğur Uçan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:20
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Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı

Ülkede kaçak olduğu ambulans ile hastaneye kaldırılınca tespit edilen zanlı Uğur Uçan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Cemil Ballıkara, zanlı Uğur Uçan’ın KKTC’de izinsiz ikamet etme suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27 Temmuz 2020 tarihinde 23.50’de Osman Paşa Caddesi’nde iki adet antidepresan hapla alkol içen zanlı Uğur Uçan’ın rahatsızlanarak, 112 Acil Servis Ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi.

Polis, zanlının 31.08.2018 itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini belirterek, TC vatandaşı olan zanlının davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak
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