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Hastaneye yetişemedi

3 ay önce kalp zarı iltihaplanması teşhisiyle tedavi gören 32 yaşındaki Serdar Zeyin, dün sabahın erken saatlerinde hayatını kaybetti.

28 Eylül 2017 Perşembe 10:42
Hastaneye yetişemedi

Melin Dobran

Çatalköy dün sabah güne acı bir haberle uyandı. Dome Otel’de garsonluk yapan ve 3 ay önce Yakın Doğu Hastanesi’nde kalp zarı iltihaplanması teşhisiyle tedavi gören 32 yaşındaki Serdar Zeyin, dün saat 04.00 civarında aniden hayatını kaybetti. 

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, evinde aniden rahatsızlanan Zeyin, önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı, daha sonra yapılan ilk yardım tedavisinin ardından ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak ambulansla Lefkoşa’ya hareket edilmesinden kısa bir süre sonra yolda hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre, kalp krizinden şüphelenmekle birlikte Zeyin’in ölüm sebebinin tam olarak belirlenmesi için dün sabah saatlerinde otopsi yapılarak doku örnekleri alındı.    

Bölgenin sevilen gençlerinden olan Zeyin’in beklenmedik vedası ailesinin yanı sıra köylülerini ve iş arkadaşlarını şok etti. 

Diyalog Gazetesi

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Son Güncelleme: 28.09.2017 10:59
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