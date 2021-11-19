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Hastaneyi soyan iki kişi tutuklandı

Lefkoşa'da özel bir hastaneden 45 bin TL çalındı.

19 Kasım 2021 Cuma 13:03
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Hastaneyi soyan iki kişi tutuklandı
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Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

05.11.2021 tarihinde, 13:00-13:30 saatleri arasında, Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren bir özel hastanede, ameliyat masrafı olarak tahsil edilen ve muhasebe odası içerisindeki kilitli çekmecede muhafaza edilmekte olan hastaneye ait 45.000TL nakit paranın çalındığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen Z.A.(K-45) ve R.S.A.(E-44) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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