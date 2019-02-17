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"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

17 Şubat 2019 Pazar 17:08
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, “Hastanın Sesi 2” projesinin tanıtımı için 23 Şubat Cumartesi günü saat 10:30’da Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin lokalinde açılış etkinliği düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamada, projenin temel amaçlarının, “Kıbrıs Türk toplumundaki marjinalize olmuş grupların yaşadığı sorunların detaylı tespiti, yaşadıkları hak ihlallerinin düzenli olarak izlenip raporlanması ve bu ihlallerin asgariye indirilebilmesi için savunuculuk ve lobicilik çalışmaları yapılması” olduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra Kıbrıs Türk toplumundaki hasta hakkı ihlallerinin izlenip raporlanabilmesi ve düzenli veri tabanı oluşturulabilmesi için merkezi hastanede pilot bir uygulama olarak hasta hakkı unitesi oluşturulması için öncülük edilmesi de hedeflendiği kaydedildi.

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PROJE KAPSAMINDA EĞİTİMLER DÜZENLENECEK, İHLALLER RAPORLANABİLECEK

Hastanın Sesi II projesinde, medya profesyonelleri, hukukçular ve sağlık çalışanlarına ileri düzeyde eğitimler verilecek olup, genel hastanede hastaların şikayetlerinin izlenebilmesi için hasta hakları biriminin oluşturulması için çalışmalar yapılacak.

Birimin oluşturulması halinde, projenin desteği ile buarada görev alacak kişilere eğitim verilecek. Böylesi bir birimin hizmete girmesi halinde ihlaller raporlanabilecek ve bu konuda veri oluşturulabilecek. Proje ayrıca, Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi’nde yer alan hasta hakları konusunda farkındalık yaratarak toplumu bilinçlendirmek için bir dizi aktivite gerçekleştirmeyi de planlanılıyor.

İMGE: “ PROJE, HEPİMİZİN SESİNİN SAĞLIK SİSTEMİNDE ETKİN OLMASI İÇİN BİR FIRSATTIR”

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge şöyle dedi: “Hasta hakkı hepimizin hakkıdır. Hastanın Sesi II” Projesi, aslında hepimizin sesinin sağlık sisteminde etkin olması için bir fırsattır. Toplumumuzda, hasta haklarının bilinmesi, talep edilmesi, sağlıkla ilgili yasal çerçevenin gerekleri ve sağlıktaki uygulamaların gelişimi için paydaşlarla güçlü bir diyaloğa ve işbirliğine ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Toplumumuzda bu yönde ihtiyaç duyulan değişimi yaratmak için tüm paydaşları işbirliğine davet ederiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Hastanın Sesi 2
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