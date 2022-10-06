HASTAYA NE SÖYLÜYORSUNUZ KUSURA BAKMAYIN ÜLKEDE İLAÇ KALMADI... ÇOK HIZLI TÜKETİYORSUNUZ!!!

Şimdi burada yapılan açıklamadan ne anlamalıyız?

*Ülkede çok hasta mı var?

*1 paket ilaç yerine 10 paket mi veriliyor?

İki olasılık da kötü.

Ülkenin ilaç konusunda yıllardır çektiği sıkıntı, ne yazık ki diğer sorunlar gibi asla bitmedi bitecek gibi de görünmüyor. Sağlık bacağının en başarlı olduğu süreç AŞILAMA oldu sanırız.

Aşılar ile ilğili hiç bir sıkıntı çekmedi ülke. Hala daha dozları tamamlama vede çocukları da aşılama çağrısı son sürat devam ediyor.

Ruhsatsız olmalarına rağmen...

Sağlık bakanlığının ilaç konusunda ellerinin bağlı kaldığı bir ülkede yaşıyoruz ve ilacın olmamasını da yine vatandaşa yüklüyoruz.

Neymiş efendim...

Çok hızlı tüketiliyor. Çünkü sağlıklı insanlar arada değişiklik olsun diye ilaç alıp tüketiyorlar. Ne anlamamız gerekiyor bu açıklamalardan.

* İlaca ihtiyaç duyulmasa tüketilir mi?

*Diğer ülkelerde bu kadar sıkıtı var mı Sağlık bacağında?

*ilacların üretiminden kaynaklanan sıkıntı bir tek bizim ülkemize mi yansıyor?

*Bir hastaya alması gerekenden fazla mı ilaç satılıyor?

Nasıl tüketiliyor bu kadar ilaç? Veya hangi ilaclar hızlıca tüketiliyor ? Veya üretimi sıkıntılı olan bu ilaclar nasıl hızlıca bitiyor?

Kabu ediniz ki sistem bozuklukları, plansız ve denetimsiz Sağlık yönetimi ile sağlık'da noksanlıkla ilerliyoruz . Beğenmiyorsan gel yönet diyenlerde şunu söylüyoruz, bizler anlamadığımız, başarmayacağımızı düşündüğümüz işlerde idaa etmeyiz ve karışmayız.

Hele ki sağlık konusunda asla bilinçsiz adım atılmamalıdır. Hastaneler'den istifa eden doktor veya doktorlar için düşünceleriniz, vede gidenlerin neden gittiği, neden bu hale geldiğini, yerine bakacak doktorları tüm bunları analiz ettiniz mi?

Sanmıyoruz...

Geçen gün istifa eden doktorun neden istifa ettiği, onu bu noktaya taşıyan sebeplerin ne olduğu, geri dönüşü olmayacak ise yerine kimin bakacağını , o bölüm hastalarının bu sürecte ne kadar kaybı olduğunun hesaplarını ve önlemlerini aldınız mı?

Sanmıyoruz...

Neden Sanmıyoruz biliyor musunuz?

Çünkü hangi sektörde sorun oluşmuşsa bir türlü düze çıktığını, o sektörün kalkındığına iyleştirlidiğine tanık olamıyoruz . Eğitimde , sağlık'ta ekonomi de hep eskiler artarak devam ediyor ne yazık ki...

Ve bizler'de duymaktan ve görmekten korktuğunuz gerçekleri yazıp çizip söyleyince , tek yapabildiğiniz sosyal hesaplarımıza erişim yasağı uygulamak. Saylı gün çabuk geçer, yasak kalkar yine yazarız ve hep de yazacağız vede hep söyleyeceğiz vede hep anlatacağız.



Her gün ileriye gitmemiz gerekiyorken , daha gerilere doğru gidiyoruz. Bu gün ilacsız ve sağlıksız, yarın eğitimsiz, ve de en kötüsü insansız kalacağız. Devletin öncelikli yapması gerekenler listesinde ülke vatandaşının sağlıklı, eğitimli, ve ekonomi yönünden huzurlu olması, gerektiği şeklide refahını sağlamaktır.



İlaç eksikliği hafife alınacak bir sorun değildir. Baş ağrısı ve karın ağrısı ilacların'dan söz etmiyoruz. İlacını almayınca sağlığının tamamen tepe taklak olduğu, nefes alamadığı, yürüyemediği, konuşamadığı, duyamayan insanlarımız var. Hatta ve hatta ilacını bir gün geciktirmesi hayatına mal olacak hastalarımız var.

Bu halkın AŞILARA değil. Kalan sağlıklarını korumak için İlaca ihtiyacı vardır. Bu halk kendi yaşadığı ülkenin , devlet ve devlet büyüklerine inanmaya, güvenmeye ihtiyacı var. Bu halkın çocukları için endişelenmeyeceği sağlam ve şüphesiz bir SAĞLIK kurumu ve kuruluşlarına, onaları da yakından takip eden yetkililere ihtiyacı var.

Şu 50 yılla aşkın sürede bir tek şeyi de VATANDAŞINIZ için yapmak hiç mi içinizden gelmiyor.

ÇÜNKÜ ELLİNİZDEN GELEBİLDİĞİNİ BİLİYOR VE FARKINDAYIZ...

KARAKUŞ