"Hata Üstüne Hata Yapmaya Devam Ediyorsunuz"

Hükümetin pandemi süreci içerisinde tutarsız kararlar aldığını kaydeden Erhürman, alınan kararların çalışanların işsiz kalmasına ve birçok sektörün iflas bayrağı çekmesine sebep olduğunu kaydetti.

Erhürman, çalışanlara 1500 TL taahhüt edildiğini fakat işverenin sigorta primlerini ödemediğinden bu paradan çalışanın yararlanmamasını eleştirdi.

Sigorta primlerinin yatırılmadığından dolayı bazı çalışanların 1500 TL’den yararlanamadığını kaydeden Erhürman; “işverenin yapmadığı birşeyin müsebbibi çalışan değildir” diyerek hükümetin pandemi sürecini yönetemeyerek ülke ekonomisini çıkmaza götürdüğünü belirtti.

Esnafa verilecek olan 2000 TL destek için de konuşan Erhürman, hükümetin bu konuda da sağlıksız ve tutarsız kararlar verdiğini, açıklanan ekonomik paketlerin ne amaçla yapıldığının kamuoyu tarafından anlaşılmadığını kaydetti.