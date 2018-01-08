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Hatalı sağlama kazayı getirdi 

Hatalı sağlama yapan motosiklet kamyon ile çarpıştı, 32 yaşındaki sürücü Mustafa Özgökçen ağır yaralandı...

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:19
Hatalı sağlama kazayı getirdi 
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Diyalog gazetesinde yer alan Hüseyin Çiçek'in haberine göre; Tatlısu-Mersinlik anayolunda motosiklet ile kamyonun karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Özgökçen (E-32) ağır yaralandı. Özgökçen kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Özgökçen’in vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar ve iç kanaması olduğu öğrenildi. Kazanın motosiklet sürücüsü Özgökçen’in hatalı geçiş yapmasının neden olduğu belirtildi. 

Hatalı sağlama kazayı getirdi 

Polisin açıklamasına göre, kaza, saat 14.00 sıralarında, Mustafa Özgökçen (E-32), ML 304 plakalı motosikletle Mersinlik istikametinde seyrederken, aynı istikamette önünde seyreden Ahmet Arı (E-38) yönetimindeki NH 262 plakalı kamyonu geçmeye çalışırken meydana geldi. Ahmet Arı yönetimindeki aracı, hatalı şekilde sağlayarak çarpışmaya neden olan Özgökçen ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü Özgökçen, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Özgökçen’in vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar ve iç kanaması olduğu bildirildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. 

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