Hatay Deniz Otobüsleri'nin sefer günleri belli oldu

HADO, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilk seferini yapacak. HADO, 19 Mayıs’taki ilk seferin ardından rutin seferlerine devam edecek.

BAŞKAN SAVAŞ: GURURLUYUZ

HADO’nun seferlerinin başlayacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş “Akdeniz'in uluslararası sularında şanlı bayrağımızı dalgalandıracak Hatay Deniz Otobüslerimizin (HADO) seferlerine, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında başlayacağını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

HADO’yu Milli bir proje olarak büyük emeklerle hayata geçirdiklerini belirten Savaş, “HADO ilk seferini KKTC'nin, aynı zamanda kardeş şehrimiz de olan Girne kentine yapacak. Söz verdiğimiz ve dünya çapında önem taşıyan bir projemizi daha tamamlamış olmaktan onurluyuz. Ülkemize, bölgemize ve hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

HADO’NUN SEFER GÜNLERİ VE SAATLERİ BELLİ OLDU

HADO, salı ve cuma günleri saat 13.00’te Hatay’dan kardeş şehir Girne’ye; perşembe ve pazar günleri ise saat 14.00’te Girne’den Hatay’a hareket edecek. Bilet satışları 16 Mayıs Pazartesi gününden itibaren www.bilet.com ve www.obilet.com adreslerinden temin edilebilecek.

Hatay Deniz Otobüsü (HADO) yetkilileri sefer gün ve saatlerindeki olası değişikliklerin sosyal medya hesapları aracılığı ile duyurulacağını bildirdi.