Hatay: “En geç bir yıl sonra seçim olur”

Araştırmacı Yazar Mete Hatay, 7 Ocak seçimi sonrasında konuşulan hükümet modelleriyle ilgili düşüncelerini Yeni Bakış gazetesinden Deniz Abidin'le paylaştı. Hatay, kurulacak olan herhangi bir hükümetin istikrarlı olamayacağını belirterek, en fazla 4 yıl koalisyon bile olsa 27 Milletvekilinden oluşan bir hükümet olacağını, bunun da çok hassas bir rakam olacağını kaydetti. Hatay, Meclis’teki aritmetiğin sürekli bir stres yaratacağına dikkat çekerek, bugün itibarıyla erken seçimin de devletin kaldırabileceği bir külfet olmadığını söyledi. Hatay, bütçenin geçmediği bir dönemde biran evvel hükümetin kurulup devlet işleyişi olarak bir istikrar sağlaması gerektiğini belirtti. Önümüzdeki iki hafta içinde güçlü bir koalisyon çalışmasının deneneceğine vurgu yaparak, ilk önce bu görevin Hüseyin Özgürgün’e verileceğini kaydetti.

Hatay, UBP-DP ve YDP koalisyon modelinin deneneceğini, gerçekleşmemesi durumunda büyük bir ihtimalle dörtlü bir koalisyonun denenmesi çalışmasına başlanacağını belirtti.

Hatay, bunun da olmaması durumunda erken seçimin gündeme geleceğini belirterek, sıkı pazarlıkların olacağının açık olduğunu söyledi.

“Partiler iyi pozisyon almak isteyecekler”

Hatay, barajı geçen her partinin yer alacağı bir koalisyonda iyi pozisyon almak isteyeceğine dikkat çekerek, ilk etapta bunların tartışılacağını belirtti.

Hatay, “Kapalı kapılar ardında bu pazarlıklar başlamış bile olabilir” diyerek, şunları söyledi, “Bu üç senaryo içinde benim gördüğüm, ilk senaryo olan UBP-DP ve YDP koalisyon modelinde komitelerde hükümetin çoğunluğu olmayacak. Bu CTP ve HP’nin çoğunlukta olduğu komiteler karşısında hükümeti çok zayıf bırakacaktır. İkinci koalisyon modeli olan dörtlü bir koalisyonun denenmesinde komitelerde CTP ve HP’nin grup kurmasıyla birlikte az çok bir çoğunluk sağlanacaktır. Dörtlü bir koalisyon olmanın getireceği dezavantaj kadar avantajları da olacaktır. Teknokrat bir hükümet de olabilir. Meclis’teki milletvekillerini yasamada tutarak yürütmeyi Başbakan hariç diğer bakanlar dışarıdan alınarak gerçekleşebilir.”

“En geç bir yıl sonra seçim olur”

Hatay, koalisyon ve hükümet modelleri üzerinde tartışmaların yapıldığını belirterek, ifade ettiği üç senaryonun hepsinin de olma ihtimalinin mümkün göründüğünü kaydetti.

Hatay, hangi model olursa olsun, hangi koalisyonda karar verilirse verilsin erken seçimin en geç bir yıl sonra olacağını belirtti. Hatay, yerel seçimlerin ardından bir yıl içinde yeniden bir erken seçimi kaçınılmaz gördüğünü ifade ederek, “Erken seçimin hemen yapılması ülkeyi zora sokar” dedi.

“Biliyorsunuz ki siyasette her şey mümkün”

Mete Hatay, Erhan Arıklı’nın Demokrat Parti’nin önceden üyesi olduğunu ve şimdilerde aralarında bir çatışmanın olduğunu belirterek, “Biliyorsunuz ki siyasette her şey mümkün. Serdar Denktaş dörtlü bir koalisyonu tercih edebilir. Çünkü DP, UBP ile her koalisyona girdiğinde zararla çıktı. DP, UBP ile her koalisyon denemesinden sonra küçüldü. O nedenle ben dörtlü bir koalisyon olma ihtimalini daha yakın görüyorum. DP’nin liberal mı muhafazakar mı olduğuna artık karar verip özgürlükleri savunan bir parti olduğunu göstermesi açısından üç parti ile koalisyona girmesi onun amaçlarına uygun düşecektir” diye konuştu.

“Sürecin başlamama ihtimali de var”

Hatay, Kıbrıs konusunda DP’nin TDP-CTP ve HP yanında biraz daha KKTC merkezli düşündüğünü ifade ederek, sonuç olarak bir koalisyonun oluşmasıyla kısa sürede bir referanduma gidilmeyeceğini belirtti. Hatay, Güney’deki seçimden sonra Kıbrıs konusunda bir süreç başlayacaksa, en az bir buçuk yıl daha tekrar güven artırmak için bir çalışma yapılacağına dikkat çekerek, Anastasiadis’in kazanamaması durumunda sürecin başlamama ihtimalinin de olduğunu kaydetti.

Hatay, Anastasiadis’in Kıbrıs müzakerelerinde bir sürece yeniden başlanması için ve bunu yapabileceğine olan inancını ispat etmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti, “Crans Montana travması Akıncı üzerinde devam etmektedir. Belli güven artırıcı önlemler için adım atılmazsa masaya geri dönmeyeceğini defalarca ifade etti. Uluslararası topluluk da bu konuda henüz bir karar vermedi ve arayış içindedir. Yeni Genel Sekreter Guterres bence daha temkinli davranacaktır.”

“Kaçmak için siyasetçilere alan yaratılıyor”

Hatay, seçimlerin bir şey yapmamak için kurulup bozulan hükümetleri gösterdiğini belirterek, ülkede bir reformun şart olduğunu, ancak gerçekleşmesi için de bir mücadelenin olması gerektiğini kaydetti. Hatay, Türkiye’den gelen dayatmalar olarak algılandığı sürece Kıbrıs Türk tarafının direnmek için belli taktikler uygulamak zorunda kaldığına işaret

etti.

Hatay, “Türkiye’den gelen reformlar bize uymuyorsa açık bir dille siyaset yapmak gerekir ya da kendi reformunu kendisinin yapacağını söyleyen hükümetin oturup bunu simetrik bir biçimde anlaşması gerekir” diyerek, dayatma olarak algılandığı müddetçe kaçmak için siyasetçilere alan yaratıldığını söyledi.

“Her seferinde küstüm kaçtım hükümetleri kuruluyor”

Hatay, ülkedeki statükonun değişmesi gerektiğini, ancak bunun da her şey özelleştirilsin anlamına gelmediğini belirtti.

Hatay, “Bir öneri ile çıkıp o önerinin arkasında duramayacaksak her seferinde küstüm kaçtım hükümetleri kurulur, memlekette gerçekleşmesi gereken reformlar gerçekleşmez, Türkiye’yle olan ilişkiler daha da kötüleşir” diye konuştu.

Hatay, Türkiye’nin sunduklarını kabul edermiş gibi yapıp kaçmanın doğru olmadığını dile getirerek, “Bu taktiklerin zamanı artık geçti” dedi.

“Sağlıklı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor”

Hatay, KKTC’nin devamlılığını sağlamak açısından toplumun açık ve şeffaf bir şekilde ne yapılması

gerektiğini tartışması gerektiğini belirterek, “Kıbrıs konusunda anlaşma olacaksa sağlıklı bir şekilde toplumu hazırlamak, olmayacaksa da sağlıklı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Hatay, “Şeffaf ve prensiplere bağlı olarak ne istediğini bilen bir hükümet, Türkiye karşısında da bize güç kazandırır” diyerek, “Bu söz edildiği gibi bir B planı değil, olması gereken öncelikli planımız olmalıdır” dedi.