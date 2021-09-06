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Hatay ile KKTC arasında seferler başlıyor!

KKTC ve Hatay’ın turizmi ile tanıtımına katkı sağlayacak Hatay Deniz Otobüsü(HADO)’nun izin belgesi alındı. HADO-KKTC seferlerinin pandemi kısıtlamalarından sonra başlaması bekleniyor.

06 Eylül 2021 Pazartesi 09:04
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Hatay ile KKTC arasında seferler başlıyor!

KKTC ve Hatay’ın turizmi ile tanıtımına katkı sağlayacak Hatay Deniz Otobüsü(HADO)’nun izin belgesi alındı. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Genel Sekreter Yardımcıları Metin Açık ve Bülent Ok ile Ulaşım Daire Başkanı Nuri Baycan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden HBB  şirketi olan Hatay Ulaşım ve Turizm A.Ş. adına aldığı Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi‘ni Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş’a sundu.

HBB yetkilileri Başkan Savaş’a konu ile ilgili bilgi verirken, HADO ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yolcu taşımacılığının KKTC’deki pandemi kısıtlamalarının sona ermesinden sonra başlanabileceğini açıkladı.

“Kazanan Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay oldu"

Hatay halkına müjdeli haberi veren Lütfü Savaş, “Hatay’ı ticarette ve turizmde üst seviyelere çıkaracak projelerden biri olan HADO çalışmalarımıza 4 buçuk yıl önce başlamıştık. Bugün çalışma iznimizi aldık.

Sayın Valimiz de projeye katkı sağladı. Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, daire başkanlarımız, müdürlerimiz ile birlikte bütün çalışanlarımız bu konuda büyük efor sarfetti. Ve sonuç itibariyle haklı olan davada kazanan Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay halkı oldu. Bu bizim için bir milattır. Bundan sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi de Akdeniz’de var olacak. Hemşehrilerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KKTCHataySeferler
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