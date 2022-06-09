Hatipoğlu: 14 Yaşında Bağımlımız Var

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Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ‘Yerli Yerinde’ programına konuk oldu



14 YAŞINDA BAĞIMLIMIZ VAR

Komisyona her kesimden insanların başvuru yaptığına dikkat çeken Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, “Şu an en küçük danışanımız 14 yaşındadır. 60-65 yaşında olan alkol bağımlısı kişiler de şu anda burada tedavi görüyor. Bir de önleme çalışmalarında olan çocuklarımız vardır. Onlarda risk altında olan çocuklardırlar. Bu kişileri Perşembe günleri öğleden sonra alıyoruz. Bu kişiler bir sürü etkinlikler yaparlar” dedi. 14 ila 35 arası kişilerin ağırlığında olan kişilerin bağımlılıkla mücadele ettiğinden söz eden Hatipoğlu, “Şu anda hapların kötüye kullanımı çok fazladır. Özellikle Lyrica isimli ilacın kötüye kullanımı çok sık rastladığımız bir olaydır. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı ilerleyen günlerde açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

ÇOK FAZLA GÖNÜLLÜ VAR

Komisyonda küçük bir ekip ile çalıştıklarını söyleyen Hatipoğlu, “Uyuşturucu ile mücadele yolunda bizimle çalışan çok fazla gönüllü arkadaşlarımız var. Küçük ekiple büyük işler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Mahalle anne projeleri ile uyuşturucu ile mücadele konusunda kişileri eğittiklerini ifade eden Hatipoğlu, “Bu kişiler mahallelerinde eğitim veremeye başladılar. Bu projeye başladıktan sonra gelen kişilerin sayısı oldukça arttı. Buraya gelen kişilerin hayat hikâyeleri ile başlangıç yaparız” şeklinde konuşarak gelen hastaların kayıtları yapıldıktan sonra Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne veya kişinin isteği ile özel hastanelere yönlendirildiklerini kaydetti.

Psikiyatristlerin hastalara detoks programı uyguladıklarını anlatan Hatipoğlu, “Hastalar daha sonra ayaktan tanı ve psikolojik destek almaya başlıyorlar. Psikososyal destek programımız var. Hasta temiz olduktan sonra belli bir süre sonra da hastayı sosyal uyum merkezine alıyoruz” diye konuşarak hastalara uygulanan destek programını açıkladı.

RİSK ÇOK BÜYÜK

Ülkede uyuşturucu kullanımın oldukça yaygın ve herkesin risk altında olduğuna dikkat çeken Hatipoğlu, “Çocuklarımız maddelere çok kolay erişim sağlayabiliyorlar. Son zamanlarda polisin çok başarılı operasyonları oldu. Polisin başarısı bizim de işimize gelen bir şeydir” dedi.

Hatipoğlu, “Aileler çocuklarının madde kullandığını ilk öğrendiğinde küçük bir toplum olduğumuz için gizlemeyi tercih ediyorlar. Ayrıca aileler ilk nereye başvuracağını da bilmiyorlar. Aileler çocuklarının caza almalarından da korkuyorlar. İnsanlar yakın çevrelerine çocuklarının bağımlılıklarını anlatarak kendi başlarına çare bulmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullanarak madde kullanan bireylerin fark edilme sürelerinin en az 3 yıl olduğunu kaydetti.

AMATEM BİNASI BİTMELİ

AMATEM binasının bir an önce bitmesi gerektiğine işaret eden Hatipoğlu, “Bildiğimiz kadarıyla AMATEM binasının maddi olanaksızlıklardan dolayı durduğunu düşünüyorum. Bina için tekrardan çalışmalar başladı. Umarım en hızlı şekilde hayata geçirilir. AMATEM bizim için önemlidir. Çünkü Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi geçmişe göre çok daha iyi bir durumdadır. Şu anda Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi madde bağımlılarını tedavi etmek için yeterli değildir. Ancak ellerindeki imkanlarıyla bizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar” dedi.

REÇETESİZ İLAÇ İÇİN ÇALIŞMA

Eczanelerdeki bazı ilaçların reçetesiz verilmemesi gerektiğini anlatan Hatipoğlu, “Yaklaşım 1 yıldır otomasyon sistemine geçilmesi ile ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. Yasal alt çalışma sürecinde sona doğru gelindi. Önümüzdeki günlerde çalışma hayata geçerse bazı ilaçları reçetesiz verilmeyecek” şeklinde konuştu.

1191 24 SAAT HİZMET VERİYOR

Ailelerin danışanlara ulaşması için 1191 numaradan ulaşabileceklerini söyleyen Hatipoğlu, “Danışma destek hattımıza 7/24 saat ulaşabilirler. Burada çalışan arkadaşlarımızla birlikte nöbet tutuyoruz. Bizlere ulaşmak isteyen kişiler bizlere güvenebilirler” şifrelerini kullanarak kişilerin 1191 numaradan bilgi almak isteyen bireylerin de ulaşabileceğini kaydetti.