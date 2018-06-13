Hava biraz serinleyecek

Meteoroloji Dairesi, 41 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının 4- 6 derecelik düşüşle mevsim normalleri civarına ineceğini duyurdu.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
Son Güncelleme: 13.06.2018 15:21
Meteoroloji Dairesi, 41 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının 4- 6 derecelik düşüşle mevsim normalleri civarına ineceğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi, 41 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının 4- 6 derecelik düşüşle mevsim normalleri civarına ineceğini duyurdu.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.