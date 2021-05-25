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Hava bugün nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 25 Mayıs 2021 Salı günü için hava tahminleri...

25 Mayıs 2021 Salı 08:51
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Hava bugün nasıl olacak?

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek..

Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek..

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 36, kıyılarda ise 33 derece dolaylarında olacak..

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