Hava bugün nasıl olacak?

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek..
Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 37, sahillerde ise 33 derece dolaylarında olacak..
KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü için hava tahminleri...
Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek..
Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 37, sahillerde ise 33 derece dolaylarında olacak..