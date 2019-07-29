Hava bugün nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basinç sistemi ile sicak hava kütlesinin etkisi altinda kalmasi beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. İç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor
RÜZGAR
Güney ve bati yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.