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Hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 4 Nisan Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

04 Nisan 2022 Pazartesi 09:39
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Hava bugün nasıl olacak?
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 22-29 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da hafa sıcaklığı 27 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı!

Meteoroloji Dairesi 4 Nisan Pazartesi günü 12:00’a kadar hava kirliliğinin yaşanacağını kaydetti.

Yapılan açıklamada Kuzey Afrika üzerinden taşınacak olan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan kişilerin tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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