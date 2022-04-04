Hava bugün nasıl olacak?

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 22-29 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da hafa sıcaklığı 27 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı!

Meteoroloji Dairesi 4 Nisan Pazartesi günü 12:00’a kadar hava kirliliğinin yaşanacağını kaydetti.

Yapılan açıklamada Kuzey Afrika üzerinden taşınacak olan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan kişilerin tedbirli olmaları tavsiye edildi.